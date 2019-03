El 'modelo Boqueixón': un contrato administrativo para la oferta más cara

La clave está en Alberto Quintana, líder de Vendex en Santiago. Su relación con Gacio era muy estrecha. Los investigadores grabaron una conversación telefónica en la que presuntamente el alcalde ofrecía los pliegos de condiciones de una de las contratas municipales antes de publicarlos.

"Tengo aquí encima de la mesa las bases del invento. ¿Cómo hago, a ver?", preguntaba Adolfo Gacio. Por su forma de hablar aquí, parece que los que mandan en el pueblo son los empresarios.



Pero ahí no queda la cosa. Ya con los pliegos en su poder, el líder de la trama en Santiago habría modificado las condiciones para darle ventaja a Vendex. ¿Quién se llevó la concesión? Efectivamente, Vendex. Y encima no era la oferta más barata.



"Se le ha dado un contrato administrativo a la empresa que presentaba la oferta más cara. Desde luego es un daño económico que se está haciendo al ayuntamiento, es un daño al interés general", afirma Xavier Canabal. Él conoce bien al exalcalde. "Me batí con él en varias ocasiones y lo conozco bien. Además, es vecino mío".



Es concejal de la oposición y no se sorprendió cuando se enteró de la imputación. "La verdad, sorpresa ninguna, porque su forma de actuar es exactamente eso. De prevaricar y de favorecer siempre a quien quiere, claro. De hecho, pues se se le conoce como Monseñor".

En las escuchas policiales, el exalcalde habla en clave para despistar a los investigadores. Por ejemplo, presuntamente para él los contratos municipales son "chorizos".



En su gestión del día a día, parece que el alcalde distinguía bien entre aliados y enemigos. Se puede ver en el estado de las calles. La suya con farolas, aceras y asfaltado perfecto. "Donde vive el Alcalde, pues no le falta detalle ninguno".

¿Pero qué habría conseguido el alcalde a cambio de ese trato preferencial hacia Vendex? Parece que se vendía barato. Según la investigación, 1000 euros para la campaña electoral de 2011 y el patrocinio de una de las fiestas grandes de la comarca. La Festa da Filloa



"Todo el entramado empresarial que se mueve en las administraciones públicas es muy oscuro y que hay que pegarle un cambio a todo el sistema de adjudicaciones públicas. Y nos evitaríamos todo este foco de corrupción que son las adjudicaciones administrativas", explica Xavier Canabal.