Hay jubilados que opinan que las nuevas generaciones no son tan luchadoras como lo fueron y lo siguen siendo ellos. Maribel, de 74 años, opina que no es que los jóvenes "sean vagos", sino que les han adormecido "dándoles todo y no explicándoles" de dónde vienen.

"No os hemos educado para luchar, sino para vivir bien, pero no os va a quedar más remedio que poneros las pilas. Vais a tener que luchar por lo que nosotros conseguimos entre los años 60 y 80, porque lo estamos perdiendo. Si no lucháis, no habrá futuro para vosotros y para vuestros hijos. U os ponéis las pilas, o lo tenemos fatal", advierte Maribel.

La mujer, que luchó por los derechos de los trabajadores, se emociona ante laSexta Columna al pensar en la situación actual. "Me gustaría morirme con una España más digna y mejor, y no tan individualista", expresa la jubilada.