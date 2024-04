Paul Grod es el presidente del llamado Congreso Mundial Ucraniano, un grupo de presión que busca ayuda para su país en el extranjero. Afirma a laSexta Columna que "Ucrania está preparada para luchar la guerra por sí misma, sin necesidad de tropas extranjeras en territorio ucraniano, lo que necesita son las armas para defenderse".

Sin embargo, Europa y Estados Unidos, juntos, hoy sólo son capaces de entregar a Kyiv 1.200.000 proyectiles anuales, frente a los 3 millones que moviliza Rusia. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, explica en el vídeo sobre estas líneas que "no podemos producir más municiones en Europa porque no producimos pólvora. Y no producimos pólvora porque la materia prima básica de la pólvora es el algodón, y no producimos algodón".

Borrell señala que "hoy nuestro principal suministrador de pólvora es China" y que "parece razonable que si queremos garantizar nuestra seguridad, tengamos capacidad propia de producir para hacer frente a los problemas que nos pueden venir encima".

Por ello, afirma que en estos momentos, Europa tiene más bien poca capacidad para producir armamento con el que hacer frente a cualquier reto: "Las industrias de la Defensa que teníamos, las cerramos porque vino el fin de la Guerra Fría y para qué tener stock de municiones si no las vamos a utilizar". "Este sentimiento de vivir en una situación de paz, que es algo muy confortable, desgraciadamente hoy en día no está tan claro", señala Borrell, si bien puntualiza que "eso no quiere decir que vayamos a entrar en guerramañana".