En su día, a los marbellíes lo de que sus alcaldes estuvieran salpicados por la corrupción no adulteraba mucho su amor por ellos. laSexta Columna pregunta hoy a los vecinos de Marbella sobre los líos de la trama de narcotráfico que implica al difunto marido y el hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz y encontramos cierto desinterés.

"De la alcaldesa no puedo hablar malamente, no me ha hecho mal ni me ha hecho bien. Yo hago mi trabajo y ella que haga el suyo", comenta un hombre, mientras otro afirma que "pasamos un poco del tema, tampoco nos afecta mucho": "No hay más que ver cómo está Marbella, hay que venir a verla", añade en el vídeo sobre estas líneas.

Por su parte una mujer asegura que la alcaldesa "tiene más cara que espalda, ya lo sabemos todos" y otro vecino se muestra contundente: "A la gente le da un poco igual que roben".