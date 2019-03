La generosidad del buen corrupto y su 'regalo para todos'

Una Montblanc fue el regalo de Navidad que le enviaron a Martiño Noriega, alcalde de Teo, en A Coruña, en 2009. Lo mandaba Vendex, la empresa que presuntamente encabeza la trama.

"Envió una felicitación de Navidad con una pluma creo que era Montblanc y con un precio muy elevado sin ningún motivo. Y en aquel momento nos pitó tanto que lo primero que hicimos fue devolverla con registro de salida y diciéndoles que les agradecíamos las felicitaciones. Que feliz Navidad y nos olvidamos de ello", explica Martiño Noriega.

Esta es la carta con la que el edil rechaza el regalo: "Me veo en la obligación de de devolverle el regalo, puesto que no es necesario y entiendo que otras personas o entidades distintas a la que yo presido, pueden ser igualmente merecedoras del mismo".

La nota de agradecimiento queda olvidada en los despachos de Vendex hasta que los agentes de Aduanas la encuentran durante su registro.

"Lo que es triste es que ese tipo de comportamientos sea noticia. Debería de ser algo por lo menos habitual. Yo no entendía ni el motivo por el que una empresa me manda un regalo que creo que estaba valorado en cerca de 500 euros con una felicitación de Navidad. Es que no puedo entender. No creo que haya nada nuevo ni nada bueno en eso", afirma Noriega.



Vendex no consiguió que el alcalde se quedara con la pluma y, casualidad o no, la empresa no ha obtenido ninguna concesión municipal en el Concello de Teo. Los vecinos de este pueblo, a unos pocos kilómetros de Santiago, agradecen el gesto de su alcalde.



"Prefiero dormir tranquilo por las noches. Tú aquí tienes dedicación, en tu profesión también tienes una dedicación, vives siempre de manera cómoda. ¿Qué necesidad tienes? Porque en el fondo, hay que hacer una lectura. Ese tipo de dinámicas acaban siempre repercutiendo en Juan Pueblo", sentencia Martiño Noriega.