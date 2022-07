El lobo sigue en el centro de la lucha entre los grupos ecologistas que quieren protegerlo y los ganaderos, que quieren cazarlo. No es el caso de Fernando, ganadero en un pequeño pueblo de Zamora situado en pleno territorio de lobos.

En su caso, Fernando utiliza mastines para proteger a sus animales: "los perros salen, ladran, no le hacen nada, el bicho sigue su camino y todos tan felices", explica a laSexta Columna. El ganadero defiende que la convivencia con el lobo es posible y explica que "si no hubiera perros y no hubiera lobos, 7.000 euros que me quedo yo. Pierdo dinero, pero quiero tener lobos porque es una limpieza de los montes". También defiende que la convivencia con estos depredadores es posible con medidas disuasorias.

