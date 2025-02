Energía barata y limpia, el reclamo de Mont-roig del Camp para atraer a la multinacional coreana Lotte

En su afán por lograr una inversión millonaria del extranjero, el alcalde de Mont-roig del Camp, un pequeño pueblo de Tarragona, ofreció terreno municipal para una gran fábrica, acompañada de placas solares. Gracias a este movimiento, Fran Morancho recibió la llamada de una empresa coreana, Lotte.

La multinacional parece dispuesta a instalarse en Mont-Roig del Camp para generar empleo, "unos 250 puestos de trabajo", según apunta el alcalde en el vídeo sobre estas líneas, fabricando un elemento esencial para las baterías de los coches eléctricos.

Para que la fábrica se convierta en realidad, el alcalde tiene que vencer un obstáculo: modificar el plan urbanístico para que los coreanos, entre otras cosas, puedan instalar un parque solar con el que abastecerse de energía limpia y barata.

Sin embargo, en Mont Roig no todo el pueblo está a favor. Juan Manuel Olivella, presidente de la Plataforma en Defensa de Mont-Roig, señala que este tipo de fábricas necesita "toneladas y toneladas de agua al día", lo que en una zona golpeada por la seguía "es inasumible". "Primero es la vida de las personas, la agricultura, las cebollas, la persona no come baterías", afirma en el vídeo sobre estas líneas.

A pesar de estas reclamaciones, cuatro grupos políticos distintos votan a favor de la fábrica de Lotte, alcanzando una mayoría absoluta que saca adelante el proyecto y las placas solares que necesita para funcionar. Para el alcalde, esta inversión de la empresa coreana "abre la puerta a que otras empresas coreanas se puedan instalar en Cataluña o España".