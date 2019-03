Detrás de cada político absuelto hay un historial de humillación

Miguel Ángel Santamaría ha sobrevivido a dos imputaciones durante su mandato. En 2013, el alcalde de Colmenar Viejo logró que su localidad fuera la más grande con deuda cero.

Desde entonces le han imputado dos veces por prevaricación. Por pagar pluses ilegales a 260 trabajadores municipales y por conceder una licencia por amiguismo a un chalé con un muro más alto de lo permitido. Santamaría vio cómo sus dos imputaciones acabaron retiradas. Cree que lo único que buscaban ensombrecer su carrera como alcalde de Colmenar Viejo. “Estar imputado no mola”, afirma.

Antes de que los mineros llegaran a Madrid con sus demandas, llegaron sus mujeres. Se manifestaron en las calles y fueron invitadas por el PSOE a asistir a una sesión del Senado. Ahí estaban, sentadas pero alguien las hizo manifestarse. Despertó su protesta Elena Diego, senadora. Senadora y alcaldesa de un pequeño pueblo de Salamanca.

Ahora Elena Diego, no es nada. Fue imputada por una posible prevaricación y dimitió de todos sus cargos. "Es lo que hay que hacer con juicio oral". Siendo alcaldesa, el ayuntamiento, sin su conocimiento, contrató a unas monitoras de tiempo libre sin cumplir todas las normas. La denunciaron y comenzaron 5 años de suplicio judicial que terminan hace dos meses con dos simples palabras del Supremo: "Sentencia absolutoria".

La han absuelto pero los ataques, los insultos, el honor perdido o cuestionado, eso no se lo puede devolver nadie. Elena Diego desliza que la denuncia que supuso su imputación fue una venganza personal de un trabajador del ayuntamiento, un hombre que, según su versión, la acosaba, y de un adversario político. El dolor pasó, y también pasó su oportunidad política. Ya no es alcaldesa. Ya no es senadora. Ahora está en paro.

Castilla y León no siempre ha sido la fortaleza del Partido Popular. Hubo un tiempo en el que fue gobernada por un socialista: Demetrio Madrid. El primer presidente autonómico que dimitió nada más estar imputado.Demetrio Madrid no fue imputado ni por robar dinero público ni por enchufar a familiares o utilizar su cargo en beneficio propio. Fue imputado por la supuesta venta fraudulenta del negocio textil de su familia.

Tres años duró finalmente el proceso judicial. Y al final, fue absuelto. Volvió a la política, pero ya en un segundo plano. Eso sí, para unos y para otros, se convirtió en un referente de honradez.