La dehesa de Tablada, el 'caramelo' urbanístico de Sevilla en una zona que "es y debe ser inundable"

"Tablada no es un problema para Sevilla, es un problema societario para sus propietarios, que tienen un suelo en el que no pueden construir", afirma en este vídeo el geógrafo Enrique Hernández, muy crítico con el proyecto de urbanizar Tablada.

La dehesa de Tablada, en la ribera del río Guadalquivir, se ha convertido en un 'caramelo' urbanístico desde que en 1997 el Ministerio de Defensa se deshiciera del terreno y pasara a manos de inmobiliarias privadas. Esta zona iba a mover más de 250.000 millones de pesetas, pero los vecinos no estaban de acuerdo porque en el plan urbanístico, era no urbanizable.

Enrique Hernández, geógrafo y portavoz de la Mesa Ciudadana por Tablada, explica en el vídeo sobre estas líneas que el pleito de los vecinos llegó hasta el Tribunal Supremo, que confirmo el carácter no urbanizable "y lo sustentó en su inundabilidad".

Hace un año, el popular José Luis Sanz llegó a la alcaldía y desempolvó el proyecto de urbanizar Tablada. La solución al riesgo de inundación era construir un dique que protegiera a sus futuros habitantes. Sin embargo, la agrupación de vecinos que representa Enrique cree que eso pondría en peligro otras zonas de Sevilla.

"Tablada no solo es inundable, es que debe ser inundable", afirma rotundo Enrique, que explica que esta dehesa "es un servicio de seguridad que nos está prestando este territorio".

Hace unos días, tras la tragedia en Valencia, el alcalde de Sevilla pareció echarse atrás, pero poco después dejó de ser tan contundente, asegurando que "yo no sé si todas esas hectáreas son inundables, creo que no". "Tablada no es un problema para Sevilla, es un problema societario para sus propietarios, que tienen un suelo en el que no pueden construir", apunta el geógrafo.