LASEXTA COLUMNA | 40 AÑOS DESPUÉS: LA ÚLTIMA BALA DE FRANCO

"Papá, mamá, me ejecutarán mañana. Quiero daros ánimos. Yo muero pero la vida sigue. Recuerdo que papá, me dijiste que fuese valiente, como buen gallego. Lo he sido. Por eso, mañana cuando me fusilen, pediré que no me tapen los ojos para ver la muerte de frente". Es la última carta que Humberto Baena escribió a su familia la noche antes de su ejecución. Su hermana Flora aún se emociona cuando la lee. Baena y otros cuatro hombres fueron los últimos fusilados del franquismo. Ocurrió sólo dos meses antes de la muerte del dictador.