Lo que se pone el 'agricultor' del siglo XXI es un traje. Y es que no se dedica a trabajar en el campo, sino al 'Agribusiness', el modelo de negocio en el que los directivos de las grandes empresas que juegan a invertir en el campo. "No son entidades que tengan que ver con el campo, ni son agricultores, y no se han unido para comprar tierras" señala Gabriela Vázquez, miembro de la Fundación Entretantos.

Por su parte, Aurelio, agricultor, destaca que "los fondos de inversión, desde la crisis del ladrillo en 2008, en vez de invertir en ladrillo se fijaron en algo que podían manipular fácilmente, la alimentación de la gente, y ya hay muchas multinacionales que han comprado fincas".

Entre esas empresas destaca 'CBRE Group', que aparentemente tiene poco que ver con la agricultura. Son el mayor grupo inmobiliario del mundo. Nacieron tras el terremoto de San Francisco de 1906, cuando vieron la oportunidad de negocio que suponía reconstruir la ciudad. Ahora, esta gestora de inversiones ha visto otra oportunidad: las inversiones en activos agrícolas.

Junto a ellos, comprando fincas por España, tenemos, entre otros, al fondo de inversión encargado de las pensiones de Canadá. "Quien tiene dinero para invertir, esto le está siendo muy rentable. Está habiendo un tránsito de la agricultura familiar a lo que llamamos agricultura empresarial", señala al respecto Daniel López García, miembro del CSIC.