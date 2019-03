El 3 de Julio de 2006, un tren del metro de Valencia descarrila y mueren 43 personas. Es el mayor accidente de suburbano de la historia de España.

Sin embargo, la inminente visita del Papa a Valencia ocupa todo el arranque del informativo. La primera información sobre el accidente se produce una hora después de haber ocurrido.

Tres días después, la prioridad es transmitir tranquilidad. "Más que lo que se dijo, es lo que no se dijo". "Me arrepiento de no habernos juntado todos antes".

"Fue uno de los días más negros que yo recuerdo pero de las víctimas no se debe hacer política. Habría que decidir que es manipulación y qué no lo es", se pregunta Serafín Castellano.

Con visita del papa Canal Nou sube un nuevo escalón en su carrera de escándalos. Llegan las sospechas de corrupción.

A la suma de escándalos de la cadena hay que incluir una acusación de abusos sexuales. El exsecretario general del ente está pendiente de juicio por abusar presuntamente de tres trabajadoras.

Según la denuncia, Vicente Sanz preparaba su acosos regalando copias de una película erótica a sus presuntas víctimas. "La gente lo sabía y callaba", dice Julià.

Todo esto ha tenido consecuencias en las audiencias, que bajan hasta un 4%.