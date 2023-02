Hace casi cuatro años, laSexta Columna preguntó a los británicos si querían estar dentro o fuera de la Unión Europea. El equipo del programa se fue hasta Benidorm - donde muchos de ellos disfrutan de la playa, cerveza y comida - para encontrar los argumentos que les llevaron a abandonar la Unión Europea. "Out, out (fuera, fuera)", gritaba uno de ellos. En la actualidad, el tono con el que responden a esta misma pregunta ha cambiado. Más de uno se arrepiente de haber votado a favor de la salida. "Voté equivocadamente", asegura uno de ellos ante las cámaras. Otro denuncia que Boris Johnson no ha cumplido con las promesas que hizo.

Los británicos decidieron salir con casi el 52% de los votos. Hoy, solo un 32% sigue apoyando el Brexit. "El resultado del Brexit no está siendo especialmente interesante para los británicos", explica el jefe de Opinión de El Confidencial, Esteban Hernández. El comercio del Reino Unido se ha reducido un 15% tras la salida de la Unión Europea.

El autor de 'Apogeo y declive de la globalización', Aleksandro Palomo Garrido, coincide. Cree que lo de Inglaterra ha sido un "estrepitoso fracaso". "Estaríamos frente a un proceso de desglobalización en el cual los vínculos comerciales que se habían establecido se empiezan a desmantelarse", añade el experto.