Albert Rivera, sobre Podemos: "Coincidimos en diagnóstico pero no en soluciones"

LASEXTA COLUMNA | CIUDADANOS, ¿Y TÚ DE QUIÉN ERES?

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ve normal que comparen a su formación con Podemos, pero insiste en que Ciudadanos sólo coincide con la formación de Pablo Iglesias en el diagnóstico de los problemas, no en las soluciones. "No me importa coincidir en ciertas cosas con Podemos", afirma Rivera a laSexta Columna. El líder de Ciudadanos considera que los últimos resultados electorales han ayudado a incrementar la presencia de su partido en los medios.