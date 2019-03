¿Dónde están los pederastas?, ¿por qué la Policía no interroga a Los Maristas?: las claves judiciales de los abusos sexuales en la Iglesia

"¿Por qué la Policía no interroga a Los Maristas?, ¿por qué no les registran?, ¿por qué la Justicia no tiene interés en este caso?": Mamen mendizábal pregunta al periodista Guillem Sánchez sobre la poca actuación judicial ante la pederastia en Los Maristas.

"La Justicia trata a cada denuncia por separado, no ve una causa único por lo que quedan excluido Los Maristas como institución", explica Sánchez sobre los numerosos casos descubiertos de profesores que habían abusado sexualmente de sus alumnos en dicho centro.

De los Maristas a Los Romanones, pasando por Salamanca o Mallorca: los casos de pederastia en la Iglesia española

El escritor Juan Ignacio Cortés analiza en este vídeo de Scoop la pederastia en la Iglesia. Desde el caso de los Maristas hasta el de Los Romanones.

Así fue la cámara oculta que destapó los abusos sexuales de otro pederasta de Los Maristas: "Era como un juego de críos"

En Los Maristas no solo estaba Joaquín Benítez, había más profesores que abusaban sexualmente de sus alumnos. En este vídeo de Scoop puedes ver la confesión de uno de estos pederastas.

Cuando eres capaz de todo por una reputación: Los Maristas trasladaban a los pederastas descubiertos de un colegio a otro

Mamen Mendizábal analiza en Scoop la terrible reacción de Los Maristas al descubrir que sus profesores abusaban sexualmente de los niños: los trasladaban de colegio ante las quejas de los padres.

El asesor del papa Hans Zollner: "Cueste lo que cueste, la Iglesia debe hacer justicia si conoce los abusos"

Hans Zollner, uno de los asesores del papa, habla con Mamen Mendizábal en este vídeo de Scoop sobre la posición de la Iglesia tras los numerosos casos de pederastia conocidos.