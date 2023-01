Gonzo entrevista en Salvados a Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana. Muchas de las preguntas están enfocadas en la 'operación Erial', un caso de corrupción por el que la Fiscalía pide para Zaplana 19 años de prisión.

El argumento de defensa, explica el presentador, no va tanto en lo que él hizo o no sino en negar la mayor y "acusar a la Guardia Civil, la Fiscalía y la jueza instructora de querer buscarle las cosquillas sin tener ningún motivo". "Cuando se le pregunta si cree que el sistema ha ido contra él, no da un paso adelante para apuntalar la acusación que hace", explica Gonzo.

Aunque asegura el presentador que esperaba que "rajase" más, pero que una vez sentado frente a él "se cortó bastante", sí que cree que trasmite una sensación de sentirse traicionado con el PP. "Tiene las palabras más duras contra Fernando Martínez Maíllo, que dijo que cuando a uno lo meten en la cárcel no es por casualidad", cuenta el presentador.

Pese a que a la pregunta sobre si se sintió traicionado por el PP responde que nunca, Gonzo considera que sí que durante la entrevista "transmite una sensación de abandono o de no sentirse protegido por el PP". Lo cierto es que reconoce que algunos de los que eran sus amigos "han querido desaparecer" y que nadie del PP le visitó en la cárcel.