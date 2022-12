Juan Alberto Belloch, exministro de Justicia y juez comenta que en su época de ministro vivió unos casos de corrupción que dieron mucho de qué hablar. Ahora, no sabe si la sociedad es más sensible a los casos de corrupción.

Évole le pone el ejemplo de Bárcenas, Camps, Urdangarín... Belloch comenta que es real que la ciudadanía tenga la impresión de que en este país quien la hace no la paga. Juan Alberto ve a los partidos políticos implicados en la lucha contra la corrupción sólo cuando el caso afecta a los otros partidos. “Pienso que podrían hacer algo antes”.

Cuando un político es imputado “no tiene la obligación de dimitir” porque “imputado puede significar algo, o no significar nada”. Un imputado no puede seguir ejerciendo con normalidad porque “estuve 7 días imputado en una causa y me crearon dificultades”.

Belloch aplaude la medida de Gallardón en la que se asegura que el juez que aprecie indicios racionables de criminalidad puede tener la facultad de suspender al político de su ejercicio si no lo hacen los partidos. Además, asegura que “sin ninguna duda”, los políticos "han ayudado a agravar la figura del imputado". “Contribuyen a que el problema se multiplique por tres”.

Juan Alberto asegura que no tuvo la tentación de dar consejo a ningún compañero suyo en ninguna instrucción. “No soy tonto y jamás se me hubiera ocurrido dirigido a un magistrado”.

"Yo también me hubiera opuesto a la imputación de la infanta"

El que nombra al Fiscal General del Estado calcula que va a actuar en la misma línea ideológica. “La que se basa en órdenes no funciona”, comenta.

De la Fiscalía Anticorrupción está muy orgulloso porque la fundó él. Évole quiere saber por qué se ha opuesto a la imputación de la infanta Cristina. “Porque yo hubiese hecho lo mismo. No hay ningún motivo para la imputación”, comenta Belloch.

Sobre el recurso del indulto, el juez opina que “es de las cosas que se deben cambiarse decididamente, es inconstitucional”. Aclara que lo que es “inconstitucional” es que “el Gobierno lo ejerza sin explicar las razones por las que lo concede”. Si fuera así, “el número de indultos bajaría drásticamente”

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy indultó a 6 políticos. Belloch asegura que no es bueno que “políticos indulten a políticos”. “Si hubiera tenido que explicar por qué, no se hubieran concedido”. Cuando fue ministro firmó varios indultos, pero tenía “límites concretos”. El 16 de abril de 1994 indultó a Jesús Gil y Gil. “No me acordaba en absoluto. Habría que mirar el expediente”. Aunque también asegura que “no estoy nada orgulloso de haberlo firmado. Es un error evidente”.

En cuanto al indulto de los mossos, comenta que “los delitos de malos tratos deben excluirse de todo indulto. No se pueden amparar los malos tratos y torturas.”. Sin embargo, en su época de ministro de Justicia indultó a un Guardia Civil condenado por torturas y a otro compañero.