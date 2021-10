El vídeo de Salvados respondiendo a los comentarios de sus haters y de bots, ha sido muy aplaudido en redes sociales. En él, responden uno a uno a los comentarios que ha recibido el equipo ironizando con que no vayan a hablar de la luz esta temporada.

El próximo domingo, Salvados habla de la luz en su programa. Así se lo han hecho saber a todos:

"Salvados presenta 'Seres de luz'. A Indiana de las JONS no le importa lo que haga en Afganistán, él quiere su programa de la luz; pero Tom, que se proclama adivino, sabe que "no vamos a hacerlo". Fran Papaya cree que somos "izquierdosos trompeteros", pero lo pide. ¿Y qué decir de Rojito Mamporrero? Quiere su programa, "hecho por inútiles y vendidos". MiguelA no solo lo quiere, está impaciente. Somos "sarna mediática" para él. Hasta el bueno de Vulveta, que es "facha a mucha honra", está "ansioso" por poner laSexta.

Hemos decidido hacer un programa sobre la factura eléctrica. Ellos no lo van a ver. ¿Y tú?"

¿A qué hora? ¡Toma nota! "A las 21:25, Paco Jones", contesta el equipo a un usuario de Twitter.