Tras una intensa búsqueda y después de que Daskalakis Themistoklis, presidente de la Asociación de Capitanes Jubilados, asegurase que el capitán del Prestige había fallecido hace dos años, Salvados logra localizarle. Al parecer, Mangouras se encuentra ahora en Ikaria, Grecia. Allí, no ha dudado en responder unas cuantas preguntas a Gonzo sobre cómo se sintió tras lo sucedido.

Un momento que el capitán ha aprovechado para reconocer que, aunque la sociedad española le trató muy bien, las autoridades no lo hicieron tanto. Tras esto, no ha dudado en enviar un mensaje a todas las personas que le ayudaron en esos momentos difíciles, reconociendo que todavía a día de hoy "no tiene libertad para responder".