Para Rita Maestre, el comunicado con el que Íñigo Errejón anunció que dejaba la política, en un momento en que empezaban a salir a la luz acusaciones de violencia machista contra él, tenía que haber sido "de asunción de responsabilidades y de disculpas". El ya exportavoz de Sumar, sin embargo, no aludía siquiera a esas denuncias en su carta. Tampoco pedía perdón, algo que sigue sin hacer, según denuncia la política de Más Madrid en Salvados.

Para ella, ese comunicado es "ofensivo" y "un insulto a nuestra inteligencia", con una "mezcla indecente de victimismo, de echar balones fuera, de no asumir nada y de no pedir perdón". "Por cierto es una cosa que sigue sin haber hecho, pedir perdón, me resulta ofensiva", abunda. Aunque la entrevista con Gonzo se grabó el pasado 30 de octubre, por el momento Errejón no ha pedido perdón ni hecho declaraciones públicas.

"Tiene delito meter al neoliberalismo en una carta que solo podía ser de asunción de responsabilidades y de disculpas. Asumir lo que has hecho y disculparte, una vez que el mundo va a saber lo que has hecho", incide Maestre.

"Cuando no se pide perdón, como en el caso de esta carta, es porque no se asume la responsabilidad de lo que se ha hecho", reprocha la portavoz municipal de Más Madrid, para quien "eso es lo más grave": "Si no asumes la responsabilidad, ni reparas el daño pidiendo perdón ni eres capaz de garantizar que no lo vayas a volver a hacer", advierte.