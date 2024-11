Rita Maestre habla con Gonzo en Salvados tras las denuncias de varias mujeres a Íñigo Errejón por agresión sexual y sobre cómo lo ha vivido ella tanto a nivel profesional como personal. Y es que Rita Maestre fue pareja de Errejón durante varios años hace "más de una década". "En la esfera política, el feminismo ha cambiado tanto las cosas que desde que en una publicación anónima acusa a un político en primera línea de comportamientos, que ni siquiera sé si son delictivos, pero que hablan de relaciones de maltrato, abuso psicológico e incompatibles con una buena persona y un dirigente de izquierdas, hasta que esa persona abandona su cargo, no pasa ni una semana", reflexiona Rita Maestre.

Además, preguntada sobre la carta que escribió tras las denuncias a Errejón en la que le llamaba "misógino", entre otras cosas, la política asegura que su objetivo era explicarse a sí misma y al mundo "cómo era posible que hubiera pasado tiempo" de su vida "con una persona de la que no conocía la otra cara". "Por supuesto que ni yo, ni las personas de las que puedo hablar que son Manuela o Mónica, las dirigentes de Más Madrid, sabíamos que era un misógino, un depredador y un manipulador", insiste Rita Maestre, que reflexiona: "Cómo iba a encubrir yo como política lo que no supe como pareja".

"Si fuera verdad, revelaría que somos todos unos psicópatas y como no es cierto, pues hay que poner los puntos sobre las 'íes'", afirma rotunda la política de Más Madrid, que insiste: "No hay que dejar que el foco de las acciones tóxicas de una persona se acabe convirtiendo en una mancha que culpa a todas las personas de su entorno o a las que le han votado, eso no es justo".