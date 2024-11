Hace "más de una década" Rita Maestre tuvo una relación de varios años con Íñigo Errejón. Ahora, tras salir a la luz las denuncias de varias mujeres contra el político por agresión sexual, la concejala del Ayuntamiento de Madrid por Más Madrid habla con Gonzo en Salvados sobre cómo se enteró y cómo se siente tanto personal como profesionalmente.

"Me despierto el sábado y leo un testimonio de una mujer que cuenta que ha tenido una relación con una persona que, entonces, era mi pareja y que fue una relación turbia de maltrato psicológico, abuso y que se ha sentido vejada", explica Rita Maestre, que confiesa que, entonces se dio cuenta de que estaba hablando de una persona que luego volvía a casa con ella. "Es importante para mí decir que en esa situación no estoy con quien era mi pareja sino con la mujer que le ha acusado de eso", insiste la política de Más Madrid, que destaca que no tiene que defender su honor como una pareja engañada.

"No tengo una rivalidad con esa mujer sino un profundo desprecio por ese hombre que nos ha tratado mal a las dos", resalta Rita Maestre, que insiste: "Yo no tengo por qué avergonzarme de ello".