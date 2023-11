En Ibiza, no todas las personas conocen el lujo. Hay otra realidad en la que Salvados indaga, la de aquellos que tienen que vivir todo el año en la isla pese a los precios abusivos del alquiler que en muchos casos se dan. Gonzo habla con tres personas que viven en una autocaravana, que comentan que se prefiere que "venga gente a hoteles y apartamentos" que a otra modalidad a la isla.

"Es un tema delicado. Ahí nos metemos en algo... Hay otros intereses, hay empresarios que no quiere que venga cierto tipo de turismo que les perjudica. Si abren un área de autocaravanas... Si lo normalizan... hay que normalizarlo y no, estamos por necesidad, no porque queramos estar así", comenta uno de ellos.

Consideran que vivir en una autocaravana "no debería ser una opción viable" porque no tendría que ser "lo normal": "Es lo que más me conviene ahora mismo, pero quiero tener una casa".