En Salvados

Nel, ganadero, ha asegurado que a pesar de los 26 ataques de lobos que sufrió su ganado el año pasado no llamó a los guardas: "Me conozco a mí mismo y sé que si por lo que sea viene el guarda a certificar el daño y me insinúa que por lo que sea la cabra que está ahí la mataste tú... yo me caliento muy rápido".