Chris Bryant, diputado laborista, asegura que los diputados nunca hacen declaraciones, responden a entrevistas. Las declaraciones “no existen”. Lo normal es que los periodistas les entrevisten duramente. Es diputado por la circunscripción de Rhondda, en el país de Gales. Los viernes tiene casa abierta en su despacho donde el público puede ir si tiene un problema para que él les ayude.

Los ciudadanos tienen acceso directo a su diputado. “Si no lo haces, vas a perder en las próximas elecciones”. Asegura que las campañas electorales en televisión ayudan, pero que si no le ven en la vida cotidiana, los ciudadanos piensan que están ahí por sí mismo y dejan de votarle. “Es algo habitual que los ciudadanos vayan a hablar con el diputado”.

En España, los diputados tuvieron que hacer público su patrimonio. Josep Duran I Lleida aseguraba que esa medida de transparencia no servía para nada, sólo para la chafardería. En Londres, algunos diputados piensan también que no sirve para nada pero lo hacen” en su casa, no en la televisión”. Chris piensa que la transparencia no mejora el sistema necesariamente.

Al diputado le gustaría que hubiera más transparencia en la Monarquía, porque cuando se meten en política no debería ser privado.

Évole le enseña la intervención de Rajoy a través de un plasma. Una actuación que no es normal allí porque si “un político se esconde pierde”. Para un inglés, “la cobardía es lo peor”. Los ciudadanos les ven también como corruptos “estamos tan abiertos y transparentes que se ve todo lo que hay bajo la ropa interior”.

Chris opina que lo que ha hecho Julian Assange con la transparencia llevada al extremo, “no es muy honesto”.