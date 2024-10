*Advertencia: el texto a continuación incluye referencias explícitas a contenido sensible.

Francesc Feliu es abogado especializado en responsabilidad civil sanitaria. Aunque ha trabajado en muchos sectores e industrias cuyos trabajadores sufren enfermedades mentales, tiene claro que "el peor trabajo que hay actualmente en España es la moderación de contenidos". Así se lo traslada a Gonzo en Salvados, donde incide en que esta profesión "te genera la peor enfermedad que se puede coger, que es la enfermedad mental".

"Esos trabajadores llegan a mi despacho devastados, absolutamente rotos", asegura el letrado, que advierte: "La gente no es consciente de lo que circula en redes, de lo que los moderadores ven cada día".

"Yo en la vida había visto una cosa igual", reconoce Feliu, que empezó a representar a moderadores de redes sociales en julio de 2020. Fue entonces cuando le llegó el primer cliente que se dedicaba a moderar contenido, un joven que había trabajado para Facebook en Barcelona. "A los cinco minutos, cuando empezó a hablarme, no me podía imaginar, yo que encima soy usuario de redes sociales, que podía estar ocurriendo eso", recuerda.

Para el abogado, aquella "fue una visita traumática": "Me dijo lo que veía, con pelos y señales. A mí me dejó K.O.", afirma Francesc Feliu, que se emociona al recordar esa impactante conversación, al punto de tener que interrumpir la entrevista.

"El chico me explicó un caso de un padre que cogía a su hijo de dos años y que lo abría canal, le sacaba el corazón, había mucho chillido, mucha sangre, y el vídeo duraba casi tres minutos. Tuvo que ver el vídeo prácticamente entero por las políticas de Facebook", denuncia. "Yo me quedé en shock con este tema y yo no me podía imaginar que esto estaba pasando a escasas ocho manzanas de donde yo tengo el despacho", rememora.