Patricia Wulf ha detallado en Salvados algunos de los "momentos incómodos" que vivió con Plácido Domingo. "Era muy tocón, siempre te agarraba la mano y te la estrechaba. Te besaba en la mejilla, a veces acercándose a los labios más de lo que querrías", ha confesado.

Unas acusaciones de las que Plácido Domingo se defendió asegurando que era "galantería". La mezzosoprano no ha dudado en responderle de forma contundente, dejando claro que para ella nunca fue eso. "No creo que haya nada de galante en acosar a una mujer. No es un caballero", ha sentenciado.