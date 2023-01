La mezzosoprano Patricia Wulf fue la primera mujer en anunciar públicamente que había sufrido alguna situación de acoso con Plácido Domingo. Ahora, en Salvados, explica la razón por la que no quiso llevar el caso ante los tribunales. "Pasaron tantos años desde que pasó que no vi la necesidad", ha reconocido. Un momento que ha aprovechado que ha dejado claro que esto "no es por dinero", y es que solo quiere "que no le pase a nadie más".

Patricia Wulf ha confesado que sintió la necesidad de dar el paso y hablar de lo que le había sucedido al pensar que podría sucederle a otras personas. "Ya no estaba actuando, así que no tenía que preocuparme por eso. Fue difícil y me duele pensar en ello", ha indicado, aclarando que puede que esta sea la última entrevista que ofrezca hablando sobre este asunto.