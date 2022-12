Javier Gómez, guionista y coproductor de 'La Casa de Papel', ha expresado que, sobre todo, "lo que le achacan a un abstemio es el aburrimiento", algo que cree que "tiene lógica desde el punto de vista de la gente que bebe". "Cuando tú bebes, tú decides restar un poco de tu inteligencia cada hora en pro de la diversión común. Y cuando alguien te dice que no bebes, le preguntas si va a conservar todas sus facultades mientras el resto las está perdiendo para pasarlo mejor, y eso no te gusta, porque dejas testigos plenamente conscientes de tus ridículos", ha confesado.

Ahora, el guionista se considera "un intruso" en las reuniones de amigos. "Lo bueno también es que me aburro antes y me voy", ha afirmado, al tiempo que ha reconocido que antes no se fiaba "mucho de la gente que no bebe". "Cuando alguien me decía que no bebía, me preguntaba que qué sería lo próximo que soltaría por la boca", ha recordado.