Núñez Morgádez: "El 25-S es un delito a las Cámaras"

‘Salvados’ se desplaza hacia Madrid para hablar con Pedro Núñez Morgádez, ex delegado del Gobierno en Madrid, un mes después del movimiento del 25-S. Una protesta que para Mongádez “es un delito a las Cámaras que son la representación del pueblo y hay que dejarlas actuar en paz”.

La movilización parece ha triunfado porque el Congreso está cercado aunque sea por vallas, asegura Jordi Évole. Núñez, sin embargo, explica que es “una medida preventiva, disuasoria porque hay gente aburrida y antisistema que puede volver a organizar un asalto al Congreso”.

El presentador de ‘Salvados’, habla sobre las declaraciones de Cristina Cifuentes sobre ”modular el derecho a la manifestación”. Unas palabras que defiende el ex delegado: “seguramente se ha entendido mal”. “Ha sido un reto el armonizar el derecho a la manifestación y el compatibilizarlo con podernos mover a Madrid”.

En cuanto a la desobediencia civil, Pedro asegura que no hay que confundirla con, por ejemplo “el entorpecer la circulación no pagando el peaje en Cataluña”. No le parece bien porque esas medidas las han aprobado con “una absoluta mayoría”.