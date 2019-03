Évole pide en Twitter al alcalde de Barcelona que no asista a la boda de los Mittal

TRABAJADORES DE MITTAL DENUNCIARON EN ‘SALVADOS’ LA PRECARIEDAD DE LA QUE SON VÍCTIMAS

“¿Y si entre todos le pedimos al alcalde @xaviertrias que no vaya al bodorrio de Mittal en BCN?” y “Sr. @xaviertrias, alcalde de BCN, ¿es necesario que usted vaya de invitado a la boda de los Mittal?”, con estos tuits Jordi Évole invitaba al alcalde de Barcelona a no asistir a la boda de la sobrina de Mittal. El periodista le recordaba a Trias que el empresario del acero no respeta los derechos laborales de sus empleados como ya denunciaron en 'Salvados'. El alcalde finalmente ha asistido a la fiesta, en la que ha coincidido con el president Artur Mas.