Así le coge el relevo Gonzo a Jordi Évole: "Quería vestir la camiseta del Celta, pero me conformo con la de Salvados"

La "junta directiva de Salvados" ya ha tomado la decisión y ya tienen nuevo presentador para la etapa que viene. El elegido va a ser Fernando González González, más conocido como Gonzo: "Gonzo, bienvenido a tu club. Los micrófonos ya son tuyos".

Gonzo cumple así un sueño: "Yo desde pequeño he querido vestir esta camiseta - dice mientras muestra la del Celta de Vigo- pero como ya no voy a poder me conformo con la de Salvados".

"Lo voy a dar todo por esta camiseta. No puedo prometer audiencias, prometo trabajo, sacrificio... Sabemos cómo es la televisión, hay que ir programa a programa. No hay rival pequeño. Lo bueno es que los programas duran 55 minutos y ahí dentro se resuelve todo. Estoy inmensamente satisfecho, es un paso importantísimo en mi vida. Dejo de trabajar cuatro días a la semana y paso a hacerlo sólo uno. Muchas gracias", ha confesado el nuevo líder.

Jordi Évole le ha hecho así la entrega oficial de la herramienta de trabajo, el iPad que le ha acompañado en todos los programas. Lo que no esperaba era que tendrá que pagar 600 euros por ello. Además, le deja un recado antes de abandonar la mesa...