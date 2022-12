El Chojin ha contado en Salvados por qué no ha probado nunca el alcohol: "Cuando era jovencito, escuchaba a varios raperos, y unos cuantos, los de la conciencia, tenían unas rimas en las que decían que lo rebelde no era beber, porque lo hacía todo el mundo, sino no beber", ha señalado.

Así, ha destacado que un rapero "decía que el alcohol es parte del sistema de control del pueblo, y que es barato porque quieren que estés borracho, porque cuando estás borracho no piensas, y si no piensas, no creas revolución", algo que el cantante interiorizó y le hizo no tener ningún interés por las bebidas alcohólicas.