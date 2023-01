Debra Katz ha confesado que lo que le parece absurdo de esta situación, es que Plácido Domingo y su equipo sigan diciendo que "no hubo ningún procesamiento". La abogada ha recordado que él "fue investigado exhaustivamente y se descubrió que había acosado a mujeres".

De esta forma, deja claro que "el hecho de que no lo encarcelaran no lo absuelve de décadas de acoso sexual". Un momento que ha aprovechado para aclarar lo importante que es, tanto para las supervivientes como para la sociedad, no ensalzar a personas que hayan sido acusadas de estos hechos como héroes.