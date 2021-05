Gonzo acude a un acto de campaña de Isabel Díaz Ayuso en Pinto, Madrid, para hablar con los ciudadanos allí concentrados. Y el periodista encuentra de todo, no solo votantes del PP sino también votantes de otros partidos y críticos con Ayuso.

"Lógicamente, ella es una persona que tiene mucha energía, ella cree en sus propuestas, cree en sí misma y no se deja avasallar por nadie", defiende un hombre simpatizante de Ayuso. Por otro lado, una joven destaca que no le gusta la presidenta de Madrid porque "es muy simple": "Está diciendo que el cielo es azul y que la hierba es verde". "Claro, a mí me gusta vivir en libertad, claro que sí, pero también me gusta tener una sanidad de calidad, una educación de calidad, unos servicios públicos de calidad", insiste. Además, otra pareja afirma que Ayuso se ha ganado el voto obrero gracias a su apoyo a la hostelería y señalan que aunque siga "cosas incoherentes, es un personaje que hace gracia y llama la atención".