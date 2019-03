Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) asegura que los medios catalanes "no" tachan de "extrema derecha" al tribunal que juzga al procés

Teniendo en cuenta la distribución ideológica por los diferentes canales, ¿el público que pone un determinado canal busca un poco convencerse todavía más de lo que piensa?

Vicente Vallés (Antena 3) tiene claro que "muchos usuarios de la información buscan confirmar su punto de vista y no están abiertos a otros puntos de vista que puedan cambiar su opinión".

Es por esto que tanto Vallés como Lídia Heredia (TV3) recomiendan "una dieta mediática variada". Josep Cuní (Ser Catalunya) se muestra de acuerdo con Vallés: "Estas personas tienden a buscar el mensaje que quieren escuchar y no quieren ningún otro".

Antonio García Ferreras por su parte defiende la postura de laSexta: "Yo entiendo que laSexta sea plural, pero su línea editorial es de izquierda. Tengo mi punto de vista respecto al aborto, los inmigrantes, la dependencia, las primarias de Ciudadanos y los desahucios. Y quiero que la gente lo sepa, soy de izquierdas. No soy independentista. Pero eso no me evita decir que las cargas del 1 de octubre fueron lamentables".

Tras estas palabras, Ferreras también ha criticado que el independentismo diga que "el tribunal que está juzgando a los señores del procés es de ultraderecha". Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) le ha preguntado que "quién dice eso".

"En Cataluña medios hay muchos porque tenemos una dieta mediática de las más variadas que se pueden encontrar en todo el Estado. Y segundo, en estas tertulias si alguien se ha hecho suyas esas declaraciones, se habrá encontrado con alguien que le diga que no es verdad" defiende Lídia Heredia (TV3).

¿Se conforman los medios de comunicación con contentar a sus parroquias ya sean de derechas, izquierdas o independentistas?

Lídia Heredia defiende que TV3 no manipula: "A mí nunca me han dicho cómo tengo que empezar mi programa"

