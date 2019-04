La respuesta de Zapatero a Mas tras decir que no le "satisfacía" el Estatut de 2006: "Pues estaba bastante contento"

"ME DIJERON QUE NEGOCIÉ DEMASIADO A LA BAJA", ASEGURA MAS

Artur Mas asegura en Salvados que "una vez presentadas las enmiendas y constatado que el Parlamento español no iba a asumir el Estatut que salía del Parlament" tuvo que "negociar" para no "quedarse sin nada": "Salió algo que a mí no me satisfacía plenamente". Zapatero le ha contestado que "no parecía, estaba bastante contento".