Gonzo reúne en Salvados a dos de los jueces más conocidos del país, el juez Castro y el juez Torres. Ambos reflexionan en este vídeo como les ha afectado ser tan conocidos a nivel personal y profesional y las presiones que pudieron haberles hecho al trabajar en casos tan importantes.

"¿Estas cosas siguen pasando actualmente en la justicia española, algo como lo que le pasó a usted o lo que nos cuenta el señor Castro?", pregunta Gonzo a ambos jueces. "Yo lo que tengo claro es que a determinados cargos solamente se llega cuando tienes determinados contactos y determinados apoyos, que al mismo tiempo conocen de tu predictibilidad", es decir, "a que no vas a dictar resoluciones que se aparten de sus intereses", responde el juez Torres.

Por su parte, el juez Castro, aunque no es tan tajante, sigue la misma línea que su compañero: "Si no tienes padrinos en el Consejo, tú no llegas a ningún sitio". Puedes ver sus respuestas completas en el vídeo principal de esta noticia.