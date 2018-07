DESTACA QUE "ES UN MECANISMO DE DEFENSA DEL ESTADO"

Varios estudiantes de Derecho hablan en Salvados sobre el odio que se genera en redes sociales y la actuación del Estado frente a ello. "La diferencia está en el lado de la política desde dónde se haga la crítica, se castiga igual o no se castiga, pero a unos sí y a otros no no me parece justo", explica un joven.