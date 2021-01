"¿Ha habido algún momento en el que tuvisteis ese click de decir, 'Uy, me estoy haciendo viejo'?", pregunta Gonzo a Manuela Carmena, Charo López, Javier Clemente y Miguel Ríos en Salvados. La ex alcaldesa de Madrid confiesa una anécdota que la hizo reflexionar sobre su edad cuando un día acudió a su médico mientras que la actriz destaca un accidente que tuvo en la calle y por el que descubrió que estaba en una edad en la que las llamadas dejaban de llegar a su teléfono.

"Una amiga me dijo que estaba pasando algo terrible conmigo, que estaba en una de esas etapas de las actrices en que, si no te llaman, la cosa se pone muy mal y hay que dar el salto a ser mayor", confiesa López, que destaca que "ese es el paso más difícil para una actriz". Una anécdota que hace que Gonzo pregunta a ambas sobre el machismo en la sociedad actual: "En el caso de las mujeres, parece que hay, como desde la sociedad, una obligación estética a que sigáis pareciendo jóvenes para no caer en la invisibilidad. No sé si alguna habéis pensado en haceros arreglos para parecer más jóvenes".

"Yo creo que dado que en esta sociedad ser guapa es un valor indiscutible, si, además, eres actriz, pues se te exige continuamente, el deterioro casi que no se admite", lamente Charo López, que afirma que aunque "es legítimo hacerse arreglos", le parece algo "fatídico": "Yo conozco actrices de mi edad que siguen yendo a operarse de cosas. No frenan, no frenan, no ven límite".

Una reflexión que comparte Manuela Carmena, quien confiesa una anécdota sobre ello cuando era alcaldesa y tuvo que ir a una reunión "en la que había muchas personas de un nivel social muy alto" que puedes ver en el siguiente vídeo: "Muchas eran de mi edad, pero la única que parecía de verdad vieja era yo, porque todas eran igual que sus hijas".