ASEGURA QUE NO SABÍA SI TOMABA LAS PASTILLAS

Carmen Gómez habla en Salvados sobre la depresión que sufrió su madre cuando ella tenía 18 años: "Mi madre era una mujer alegre y buena, durante un tiempo perdió interés por las cosas, no se cuidaba, tenía dolor físico, no podía dormir. Cuando la veía mal le pedía dar un paseo, pero es como si le hubiese pedido a un minusválido que se ponga andar cuando no puede".