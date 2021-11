Dentro de ese ambiente de tensión que hay en el Congreso, Alberto Rodríguez tuvo una intervención que se hizo viral tras despedir a un diputado del Partido Popular, un diputado de derechas, con unas bonitas palabras desde el estrado en las que afirmaba que era una buena persona y le iba a echar de menos. Tras ver de nuevo esa intervención viraL, Gonzo confiesa a Alberto Rodríguez que le llama la atención de esta intervención que diga que pensaba que nunca diría eso: "Aquí también reconoces que tú tienes prejuicios o tenías prejuicios".

"Y los sigo teniendo, sí, sí", afirma el exdiputado, que destaca que es "un ser humano como otro cualquiera, una persona". Además, recuerda que aunque tenía con el político del PP políticamente muchas diferencias y enfrentamientos, en el trato era una persona dada, muy graciosa, que nunca fue de los que te negaban el saludo ni de los que insultaban, sino que actuaba con normalidad, con humanidad".

"Pero es verdad que nunca pensé que iba a hacer eso con un diputado del Partido Popular, porque yo tengo también mis prejuicios, claro", confiesa Alberto Rodríguez, que, incluso, cuenta una anécdota que vivió en la calle y que le desmontó todas sus prejuicios. "A mí me pasó hace poco, parar al lado mío un coche superlujoso, un hombre y una mujer, ella con las perlas, superbien vestida, y yo dije, 'uf, la que me va a caer ahora'", recuerda el joven, pero nada más lejos de la realidad: "Me preguntaron si era Alberto Rodríguez y me dijeron, 'mucho ánimo, lo que te hicieron en el Supremo es una vergüenza, van a por ti. Que sepas que te apoyamos, te votamos'". "Cuando se fueron, me quedé pensando, 'agüita, todos los prejuicios que tengo". Porque de primeras me puse a la defensiva. Las cachetadas y las lecciones que te da la vida".

El dardo de Alberto Rodríguez a Podemos

Alberto Rodríguez critica la actuación de Unidas Podemos tras su inhabilitación: "Se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y canarias perdieran su representación". Puedes ver su crítica al completo en este vídeo.