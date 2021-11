Ence tenía que irse de la ría de Pontevedra en 2018 después de 60 años pero, en 2016, el Gobierno de Rajoy le dio una prórroga a la concesión de 60 años. Esta decisión provocó que Rajoy fuera declarado persona 'non grata' en su ciudad, Pontevedra, en un movimiento instigado por Leonor González Prieto 'Nené', una jubilada de 88 años ferviente opositora a la fábrica, y apoyado por el propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG.

Nené recuerda ahora con Gonzo cómo se sintió la primera vez que vio a la fábrica de Ence junto a su querida ría. "Me quedé disgustada, enferma, mi ría maravillosa estaba convertida en una oscura cloaca", afirma la mujer, que recuerda el pésimo olor que desprendía y que la dejó impactada. Desde entonces no ha parado de lucha contra la empresa de celulosa, incluso, cuando en la época del franquismo no se quería que esto "saliera a la luz". La mujer muestra a Gonzo un documento en el que se puede leer cómo varios médicos advertían del peligro que la empresa suponía para la salud de la gente de Pontevedra. Una advertencia que corroboraban muchos informes, pero que durante la dictadura desaparecieron, afirman Nené.