El Chojin ha querido saber qué relación tiene el alcohol con el estar pasando un mal momento, a lo que Laura Espada ha respondido, que va "bastante de la mano". "Es más barato tomarte una cerveza, un cubata y contárselo a tus colegas que ir al psicólogo", ha afirmado, al tiempo que ha expresado que "si a ti lo que te hace estar mal es lo terrenal, la evasión tienes que buscarla de alguna manera, y si tienes un día malo y quieres evadirte, lo haces bebiendo". "Es complicado", ha subrayado.

Además, la joven ha hablado de su relación con el alcohol, y ha contado la ocasión en la que llevó un susto "grave": "Me dio un coma etílico. Estaba en una discoteca, me desmayé, me empezó a salir espuma por la boca, tuvieron que llamar a una ambulancia, localizar a mis padres, y yo me desperté en una cama llena de parches y vías", ha recordado.