A lo largo de la historia del fútbol, son varias las ocasiones en las que se ha decidido celebrar un Mundial en un país no democrático. Martín Caparrós recuerda cómo Uruguay fue la primera sede del Campeonato del Mundo, asegurando que acabaron robándole el título a Argentina: "Entró gente al vestuario diciendo que o perdían o no salían. Prefirieron la vida al honor".

Por este motivo, el periodista ha confesado que a él no le sorprende que la FIFA no tenga "problemas" a la hora de elegir un país con un régimen dictatorial. "No les parece un tema del que tengan que ocuparse". Caparrós recuerda cómo le tocó vivirlo en primera persona cuando decidieron celebrarlo en Argentina a pesar de que estaba la dictadura de Videla: "Era algo grosero".