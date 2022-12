Manuel Vilas ha definido al alcohol en Salvados como "una droga maravillosa", un "antidepresivo con efecto a los cinco minutos". "No hay ningún antidepresivo que tenga efecto tan rápido", ha destacado, tras lo que ha contado cómo era su día a día cuando era alcohólico: "Me levantaba hundido, me bebía media cerveza, y ya estaba otra vez perfecto", ha expresado. Esto lo cuenta en una charla con el guionista Javier Gómez, donde ambos hablan olvidándose de las cámaras que tienen alrededor con una conversación real entre amigos.

El escritor ha confesado que, en su "época alcohólica", se despertaba preguntándose "a cuántos iba a tener que llamar" para preguntarles "qué demonios" les dijo la noche anterior. Además, desvela a Gómez cuál fue el momento en el que tocó fondo: "De repente, un día despiertas en un hospital y te das cuenta de que esto no tiene ninguna gracia, y es porque te has caído en la calle; ahí es cuando el problema es grave, porque despertarse en un hospital por haber perdido el conocimiento por culpa de la bebida ya no tiene ninguna gracia".

