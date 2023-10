Nel es ganadero en los Picos de Europa. Asegura que desde hace años la situación es insostenible por la gran presencia de lobos en el lugar. "Los lobos son animales que no matan únicamente por comer. Tienen un instinto que no sé por qué. Entran en un rebaño y te matan seis u ocho ovejas y comen la mitad de una. Matan muchas para tener una reserva de animales matados, peor como siempre encuentran animales...", ha expuesto.

Por este motivo, ha indicado, cuando se encuentra a animales mutilados pide a la Guardia que venga a certificar el daño: "Ellos valoran lo que cuesta un animal en el mercado y te pagan eso para que tú repongas, pero es que eso tampoco te va a solucionar. Te pagan 120 euros por una cabra, pero la que compre lo más fácil, casi seguro, es que no me valga y no se adapte a mi rebaño, porque son muy puñeteras, muy envidiosas, si no la conocen la van a pegar. Ella se va a apartar del rebaño, ponte a buscar una cabra sola, no la encuentras y esa noche te la van a matar". Por eso, denuncia, la ayuda "o es una solución, es una limosna".