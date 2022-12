Jordi Évole entrevista a una camionera para saber cómo vive en un mundo en el que trabajan muchos más hombres que mujeres. Explica que "es una lucha diaria": "Cuando empiezas le das mucha más importancia, pero una vez que tú sabes hacer el trabajo, no necesitas de nadie y vas segura y pisando fuerte".

Señala que hay distintas barreras que tienes que superar para demostrar tu valía. "Es llamar a una empresa y decirte que no trabaja con mujeres. Directamente, se te van cerrando puertas", asegura.

Pero eso no es lo único, asegura que cuando llamas a un trabajo "se ríen en tu cara y te dicen '¿tú sabes llevar un camión?", claro que lo sé llevar, si no supiera, no vendría. A un chico no le pasa".

Además, en alguna ocasión se ha tenido que enfrentar a las trabas por parte de sus propios compañeros de trabajo: "Estuve un tiempo en la misma ruta y me hicieron la vida imposible".

Pero esto es lo único, que ha tenido que enfrentar. Las camioneras sufren otros riesgos, como ser agredidas sexualmente, aparte de sufrir robos. Por ello, nuestra protagonista lleva "un spray de pimienta", cómo explica en este vídeo.