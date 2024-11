Julio Alberto, mito del Atlético, del Barça y de la Selección, ha hablado con Gonzo en Salvados. El jugador, campeón de doce títulos cuando vestía la azulgrana, reconoció que todo lo que lee en los medios y en las redes sociales sobre él le duele.

"Si te dijera que no me duele... Es otra vez la misma historia. Otra vez el mismo artículo. Otra vez recordando que me equivoqué... Me duele", comentó.

Porque, como dice, se olvidan de todo lo demás: "No se hace referencia a todo lo que he hecho, a los que he ayudado. Hay gente que peregrina a mi casa, que no sé cómo la encuentra, a pedirme ayuda".