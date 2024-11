Julio Alberto, exjugador del Atlético y del Barça, e internacional con España, ha puesto a Gonzo un ejemplo sobre lo difícil que es y que le fue gestionar esa fama que le llegó tan rápido. "Un día llamó mi madre para que fuese a comer allí, le dije que no, que no podía", comenzó el asturiano.

"Me preguntó por qué no podía. Le dije que tenía cosas que hacer. Negocios. Era mentira. Me iba a comprar jerseys a Nueva York. Iba en avión y volvía para entrenar. Gonzo, ¿me puedes decir qué cojones hacía yo comprando jerseys en Nueva York? ¿Sabes el tiempo que he perdido de comer con mi mamá y con mis hermanos por hacer estas cosas?", relató en Salvados.

Porque la gestión de la fama es, como dice, complicada: "Va acompañada de fama. De adulación. Va todo tan rápido... Se te acerca una persona y ya es amiga tuya de puta madre. No piensas en sus intenciones. Es importante ser sabios, aunque no lo somos porque somos jóvenes y ricos. Necesitamos de esa compañía, de la familia, de los buenos amigos".